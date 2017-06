Inter, de Boer: "Orgoglioso della prestazione, continuiamo così"

Frank de Boer professa serenità nonostante la difficile settimana: “Penso sia normale che si parlasse di un esonero dopo tre sconfitte, questa è una vittoria importante - le parole a Premium Sport -. Ma non sono contento solo per la vittoria: sono contento perché ho visto una grande prestazione della squadra, sono orgoglioso di quello che abbiamo messo in campo e voglio vedere sempre così i miei giocatori".



L'olandese fa i complimenti ai ragazzi: "Abbiamo commesso un errore sul gol del Torino, ma la partita la abbiamo controllata sempre noi e abbiamo creato tanto. Ho visto una squadra in miglioramento: la società ci supporta e anche questo è importante, ma siamo noi che dobbiamo dare i segnali giusti. Oggi si sono visti, ma dobbiamo farlo sempre, a cominciare dalla prossima occasione che ci vedrà affrontare la Sampdoria".



Sulla solidarietà mostrata dai tifosi dell'Inter: "Io posso solo pensare a lavorare con il mio staff, stare vicino alla squadra: ho fiducia in questo gruppo e oggi anche i tifosi hanno supportato i ragazzi e me e questo mi fa piacere". Un paio di parole sui singoli: "La nostra filosofia è di giocare la palla, è per questo che chiedo ad Handanovic di giocarla subito ai difensori. Se Icardi ha giocato da leader? Per me è un giocatore fantastico, ha sempre dato un bel esempio in campo: la questione del libro non è stata felice, ma in allenamento e in partita dà sempre il cento per cento". Infine, su Gabigol: "Il suo tempo verrà: siamo in una fase difficile, il giocatore deve trovare la forma giusta, ma è solo questione di tempo prima che lo vedremo in campo”.