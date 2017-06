Inter, de Boer non molla: "Momento delicato, ma possiamo migliorare"

Tante voci, tante incertezze, tante ipotesi e il Torino come ultima spiaggia. Se alcune decisioni possono aspettare, il campionato no e dopo tre sconfitte consecutive l’Inter torna in campo per cercare il riscatto contro i granata, che arrivano a San Siro col vento in poppa.

"Siamo in una situazione delicata - ammette de Boer - è normale perché abbiamo perso tre partite consecutive in campionato, l’Inter è un gran club e questo non dovrebbe essere possibile. Possiamo cambiare questa situazione, l’unica cosa che possiamo fare è lavorare molto duramente, con staff, giocatori e società, tutti insieme possiamo uscire da questa situazione" ha assicurato il tecnico olandese. "Lo so che è molto difficile - ha continuato l'allenatore interista - nel calcio non hai molto tempo, è così, ma io posso solo essere molto concentrato per il match con il Torino".

A chi gli chiede se la società ha ancora fiducia in lui de Boer risponde che "la società sa che stiamo provando a fare il meglio per l'Inter. Stiamo cominciando un progetto che non sarà facile perché veniamo da cinque anni senza titoli. Vogliamo cambiare tutto questo ma ci vuole tempo - sottolinea ancora l'olandese - La dirigenza è sempre qui ad Appiano e parliamo molto. Il rapporto è sereno e con uno scambio di opinioni reciproco. Sento la loro fiducia e in questo momento è importante, sia per me che per la squadra. Crediamo molto in questo progetto nonostante le difficoltà".

"Sì, sento di avere in mano la squadra - continua de Boer - Ho molta fiducia in loro ma sappiamo che dobbiamo migliorare molto. Il primo tempo contro l'Atalanta è stato il peggiore da quando sono arrivato e mi sono molto arrabbiato nell'intervallo. Nella ripresa abbiamo cambiato atteggiamento e ho visto giocatori più coraggiosi che giocavano molto meglio. Se c'era una squadra che meritava di vincere era l'Inter".

Il tecnico nerazzurro è pericolosamente in bilico e anche una vittoria contro i granata potrebbe non bastare a salvare la panchina: "Non voglio pensare a queste cose, ma voglio pensare a come possiamo preparare al meglio la squadra per la partita. Sono sempre molto positivo. Ho fiducia nella squadra e nell’Inter affinché si possa cambiare questo momento. Sapevamo che sarebbe stato un progetto difficile e in un momento difficile bisogna stare vicini all’allenatore e io ho avvertito questa cosa, è quello che io sento" ha detto de Boer.

CONVOCATI

Kondogbia ha terminato in anticipo l'allenamento di rifinitura a causa di un leggero affaticamento muscolare e non è stato inserito nella lista dei convocati a scopo precauzionale.



Portieri: 1 Handanovic, 30 Carrizo, 46 Berni

Difensori: 2 Andreolli, 13 Ranocchia, 15 Ansaldi, 21 Santon, 24 Murillo, 25 Miranda, 33 D'Ambrosio, 55 Nagatomo, 94 Yao, 95 Miangue

Centrocampisti: 6 Joao Mario, 19 Banega, 27 Gnoukouri, 77 Brozovic

Attaccanti: 8 Palacio, 9 Icardi, 10 Jovetic, 23 Eder, 44 Perisic, 87 Candreva, 96 Gabriel Barbosa