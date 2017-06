Inter, de Boer: "Non meritavamo la sconfitta ma abbiamo commesso troppi errori"

Frank de Boer è rammaricato ai microfoni di Premium Sport dopo la sconfitta dell'Inter sul campo della Roma: “Penso che non meritavamo di perdere, ma abbiamo fatto molti errori, nel primo tempo sottovalutando la velocità di Salah. Nel secondo abbiamo fatto meglio, ma il fallo stupido che abbiamo commesso in occasione del loro secondo gol ci ha punito: diciamo che abbiamo facilitato il gioco della Roma. Nel secondo tempo stavamo giocando solo noi".



Il tecnico olandese quindi sottolinea: "La squadra l’ho vista bene e migliorare sugli errori che abbiamo commesso è facile, perché sono banali: quando riusciremo a sbagliare di meno le cose facili, vinceremo. La Roma è comunque una grande squadra e quando commetti gli errori che abbiamo commesso nel primo tempo è difficile vincere: nell’intervallo ho detto ai ragazzi che se avessimo sbagliato meno avremmo vinto e, anche se il risultato ci ha detto male, la squadra nella ripresa si è comportata bene"



Chiusura dedicata a Gabriel Barbosa: "Gabigol? Fisicamente non è ancora in grado per reggere questi ritmi, mentre Jovetic si è allenato molto bene in settimana e si è meritato l’opportunità".