Inter, de Boer: "Importante la fiducia della società. Non fa bene leggere notizie sulla mia partenza"

. Alla vigilia della sfida con la Sampdoria de Boer esprime apprezzamento per l'appoggio di Suning: "La fiducia da parte della società è importante perchè trasmette tranquillità a tutto l'ambiente. E' la condizione ideale per lavorare e portare avanti il nostro progetto e la nostra filosofia.Quando si leggono certe notizie non si sa cosa succede da un giorno all'altro e non fa bene all'ambiente".



Un progetto in cui ha ritrovato posto Brozovic: "Io cerco di trattare tutti i giocatori allo stesso modo. Brozovic ha chiesto scusa e si è allenato nella maniera giusta. Questa è l'unica reazione che un giocatore deve dare. Marcelo ha capito cosa volevo da lui in campo". Diverso il giudizio su Kondogbia: "Adesso sta recuperando dall'infortunio, comunque deve migliorare".



Il tecnico si aspetta a Marassi un atteggiamento simile a quello messo in mostra contro il Torino: "Serve la stessa disciplina: così si possono cambiare alcuni dettagli. Io non voglio vedere così solo una o due partite". Con i blucerchiati la sfida sarà molto delicata ma de Boer non si preoccupa delle voci sugli allenatori che potrebbero sostituirlo: "Non credo siano gli allenatori, ma gli agenti a proporre. E' normale, in questo momento pensano che sia un'opportunità di lavoro per il loro cliente, l'Inter è un grande club. E' sempre così".



Infine interrogato sul voto che si darebbe fino a questo momento, l'olandese ha così risposto: "Penso 7, posso guardare tutti quanti in faccia, dritto negli occhi. Abbiamo lavorato durissimo, siamo partiti da lontano. Abbiamo avuto tanti alti e bassi ma se guardo da dove abbiamo iniziato abbiamo fatto grandi passi avanti. Mi darei un 6,5 e generalmente il professore in questo caso lo passa a 7".