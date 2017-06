Inter, De Boer: "Icardi litigava con i tifosi, Brozovic andava in discoteca"

Frank de Boer ritorna sulla sua breve avventura alla guida dell'Inter. L'ex tecnico nerazzurro in un'intervista al Daily Mail rivela: "Ho avuto a che fare con troppe cose che non riguardavano il calcio, e ho perso energia. Ogni volta che qualcosa sembrava andare per il verso giusto sul campo, poi accadeva qualcosa di brutto. Brozovic che va in discoteca e va punito, Icardi che litiga con gli ultras per il libro... Sono stato lì tre mesi, ma è sembrato un anno".



Un incubo o quasi dunque per de Boer che comunque non si pente della scelta fatta: "Lasciare l'Ajax dopo venticinque anni prima da calciatore e poi da allenatore è stata dura, ma avevo bisogno di una nuova sfida, un po' come fece Guardiola dopo il Barcellona".



L'allenatore olandese svela poi i suoi desideri per il futuro professionale: "Mi piacerebbe allenare una squadra di Premier, ma deve essere un buon progetto. Il Liverpool mi voleva nel 2012, ma avevo fatto solo un anno all'Ajax, volevo restare lì più a lungo per vincere di più".