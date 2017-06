Inter, De Boer: "Ho visto la squadra combattere. Serve sempre questo spirito"

Frank De Boer può finalmente esultare dopo la vittoria dell'Inter sulla Juventus e ai microfoni di Premium Sport dichiara: "Se pensavo a una gara del genere? Ovviamente ci siamo allenati per questo e la fiducia che ho in questo gruppo è tanta: il gruppo ha cominciato a capire quello che voglio fare. La cosa positiva di oggi è che siamo stati in svantaggio ma non abbiamo mai abbassato la testa, siamo sempre rimasti compatti. Abbiamo combattuto dal primo all’ultimo minuto: la vittoria è meritata". Quale il segreto per un cambio così radicale di prestazione nel giro di pochi giorni? "Ho mostrato ai giocatori quello che sappiamo fare bene ma anche quello che finora abbiamo sbagliato: ci stiamo allenando bene e l’importante è cominciare a credere in quello che facciamo. Oggi ho visto una squadra che aveva il solo obiettivo di continuare a combattere fino alla fine, se a questo si somma la qualità, che abbiamo, i risultati possono solo essere questi" spiega il tecnico olandese.



De Boer è soddisfatto ma predica calma: "Se pensiamo allo Scudetto? I titoli non si vincono così presto: può capitare che vinci contro la Juve e magari perdi contro l’Empoli. I giocatori devono mostrare questo spirito sempre, se perdiamo con altre squadre, giocando male, questi tre punti non saranno serviti: sono queste le partite, quelle dove le motivazioni sulla carta sono minori, che ti fanno capire se sei in grado di lottare per il titolo". Chiusura dedicata a Icardi: "Ha giocato una partita incredibile: è un grande giocatore, è stato un esempio di come deve essere l’atteggiamento. Ma tutti i giocatori vanno applauditi, per lo spirito di sacrificio che hanno messo in campo per tutta la partita: lo sforzo è stato globale.”