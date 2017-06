Inter, de Boer: "Gabigol sarà inserito con calma. Per il gioco ci vuole ancora tempo"

Gabigol è stato accolto con grande entusiasmo all'Inter ma Frank de Boer, alla vigilia della sfida di San Siro con il Bologna, predica prudenza: "Sarà inserito con calma, vogliamo che entri in squadra passo passo, deve imparare la nostra filosofia: come pressare, come attaccare". Il nuovo acquisto va ad allargare una rosa ampia: "Abbiamo 25 giocatori di qualità, in campo possono andarci solo in 11. Non è un problema per me, è il mio lavoro".



De Boer chiede pazienza anche per quanto riguarda la qualità del gioco: "Ci serve ancora tempo. A poco a poco sistemeremo i dettagli per migliorare. I giocatori lavorano molto duro per me, questa è la cosa più importante. La mia filosofia è quella di voler sempre controllare la partita, sin dai primi minuti".



Inter già da scudetto? "Il nostro obiettivo è vincere ogni partita. Sappiamo quali sono le squadra favorita per il titolo" sottolinea l'ex tecnico dell'Ajax. Intanto contro l'undici di Donadoni scenderà in campo Ansaldi, almeno per una parte della gara, come annunciato dall'allenatore olandese. Brozovic non sarà invece convocato.

MILITO E SAMUEL AD APPIANO GENTILE