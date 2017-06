Inter, de Boer: "Esonero? Penso a lavorare. Ho visto passi in avanti con il Southampton"

Frank de Boer non nasconde le insidie della sfida in trasferta contro l'Atalanta di Gasperini: "Domani sarà una partita molto difficile, voglio vedere come sta la mia squadra e come si comporta in un campo piccolo e con una tifoseria calda".



Le voci su un possibile esonero del tecnico continuano nonostante il successo in Europa League: "Io penso solamente a lavorare duramente, è l'unica cosa che posso fare. Ho visto passi in avanti con il Southampton soprattutto nel primo tempo quando eravamo compatti. Dobbiamo migliorare dal punto di vista del gioco ma siamo sulla buona strada. La squadra è contenta del lavoro che stiamo facendo". Nella ripresa l'Inter però ha sofferto e in generale Icardi ha avuto poche occasioni per poter essere pericoloso: "In alcune circostanze è preferibile giocare con un centrocampista più avanzato, a volte con giocatori più difensivi. In questo senso è importante il lavoro dei terzini, dei centrocampisti e degli esterni. Conta soprattutto la mentalità, bisogna attaccare lo spazio, come ha fatto Joao Mario contro il Cagliari".



In Europa si è rivisto Brozovic: "Marcelo ha giocato abbastanza bene, con intensità, anche in fase difensiva. Non è il suo lavoro, ma sono contento. Con la palla può ancora migliorare". Chi invece fino ad oggi non ha trovato mai spazio è Gabigol: "C'è un'intenistà diversa in Italia. Deve ancora adattarsi allo stile del calcio italiano".