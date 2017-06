Inter, de Boer è sotto esame: Southampton e Atalanta decisive

Chiuso il caso Icardi che ha catalizzato tutta l'attenzione in casa Inter nel day after della sconfitta contro il Cagliari, nel mondo nerazzurro la temperatura resta comunque rovente e al centro della polemica c'è Frank de Boer. Il tecnico olandese, cinque sconfitte nelle prime dieci gare ufficiali tra campionato ed Europa League, ha esaurito il bonus Juventus e ora la società pretende una reazione dalla squadra.

Una partenza peggiore l'Inter l'aveva vissuta solo quando in panchina c'era Giampiero Gasperini, che curiosamente domenica sarà l'avversario di questa squadra in crisi di risultati, gioco e identità. Ma ancor prima dell'Atalanta in campionato ci sarà l'ostacolo Southampton in Europa League, una partita da vincere ad ogni costo per non dover dire clamorosamente addio all'Europa dopo la fase a gironi.

La settimana più difficile e delicata per Frank de Boer da quando è alla guida dei nerazzurri si è aperta con un confronto tra il tecnico e la squadra in cui l'olandese ha chiesto ai suoi giocatori di dimostrare di avere le qualità e di saperle mettere sul campo, ma ovviamente la società si aspetta che sia l'allenatore a dare un'identità ad una rosa di giocatori che in casa nerazzurra considerano, giustamente, più che competitiva.

Sette giorni in cui si deciderà il futuro della panchina dell'Inter, due partite da vincere per forza dimostrando una reazione sia sul piano del gioco sia su quello caratteriale, anche perchè la pazienza della nuova società sta finendo e non saranno accettate altre brutte figure.