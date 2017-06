Inter, de Boer: "Dobbiamo fare meno errori, serve pazienza per battere il Cagliari"

Frank de Boer deve cercare di tornare a vincere contro il Cagliari dopo la sconfitta di Roma e la pausa per le nazionali: "Quando l'Inter incontra squadre cosiddette piccole ha più difficoltà, lo so, e dobbiamo cambiare questo trend. Squadre come i rossoblù giocano molto chiuse ma bisogna avere pazienza per sbloccare la gara il prima possibile per metterla in discesa". Sulla formazione: "Medel centrale difensivo per far rifiatare Miranda-Murillo? E' possibile...".



L'Inter incassa sempre gol, è un problema di personalità? "Secondo me la questione è semplice - prosegue de Boer - bisogna essere sempre concentrati, dal fischio d'inizio sino alla fine e non a tratti. E' un piccolo dettaglio ma che, se sistemato, ci darebbe grossi risultati". Dopo due mesi di lavoro, il tecnico nerazzurro identifica un problema in particolare: "Quando costruiamo l'azione dalla difesa, non bisogna perdere palla in modo banale se no si fa difficile. Facciamo ancora troppi errori".



Nessuna preoccupazione per i sudamericani rientrati tardi dagli impegni internazionali: "Non è il massimo per un allenatore di club ma dobbiamo accettarlo. Se un giocatore sta bene e mi dice di stare bene, io lo faccio giocare senza problemi". L'olandese non pensa a cambiare mentalità, vedendo la difficoltà tattica della serie A: "Non penso sia utile adattarsi all'avversario, voglio che sia sempre l'Inter a fare il gioco, che ci sia di fronte la Juventus o il Cagliari". Su Gabigol: "Sarà convocato. Normale che si debba ambientare, ma sta lavorando bene".

I CONVOCATI: TORNA BROZOVIC, OUT RANOCCHIA

Portieri: 1 Handanovic, 30 Carrizo, 46 Berni

Difensori: 15 Ansaldi, 21 Santon, 24 Murillo, 25 Miranda, 33 D'Ambrosio, 55 Nagatomo, 94 Yao, 95 Miangue

Centocampisti: 6 Joao Mario, 7 Kondogbia, 17 Medel, 19 Banega, 27 Gnoukouri, 77 Brozovic

Attaccanti: 8 Palacio, 9 Icardi, 10 Jovetic, 23 Eder, 44 Perisic, 87 Candreva, 96 Barbosa.