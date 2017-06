Inter, de Boer: "Con la Juve sarà un'altra storia". Brozovic non convocato

Nonostante i nuvoloni scuri attorno a lui, Frank de Boer dimostra calma e ottimismo: "Quando si è il tecnico dell'Inter c'è sempre pressione. Ma in una, due o quattro settimane non puoi cambiare tutto. Io, come tutti gli altri, posso guardarmi allo specchio con onestà e dire che stiamo dando il massimo". "Stiamo lavorando duramente - ha aggiunto - per riuscire a migliorante. E' un processo. I tifosi sanno che ci vuole tempo. E' un progetto e lo faremo sia per noi che per i tifosi".



Sul derby d'Italia: "Giocheremo contro un grande avversario e nutro profondo rispetto per la Juventus, ma non dobbiamo avere paura. La Juve è solida e difficile da battere, ma abbiamo visto l'anno scorso che si può sconfiggere, e mi riferisco al ritorno del match di Coppa Italia". Qualche indizio sulla formazione: "Stanno tutti bene, non ci sono più scusanti. Perisic convocabile, Ansaldi no. Gabigol? Ci sarà utile". Come anticipato dall'allenatore olandese, Perisic ha recuperato dal problema fisico, che lo ha tenuto fuori in Europa League, ed è stato inserito nella lista dei convocati per la sfida contro la Juve. Discorso opposto per Brozovic, escluso da de Boer a causa di "comportamenti poco professionali".

Brozovic: "Escluso senza una ragione"

Il centrocampista croato dell'Inter non ci sta e attraverso il proprio profilo Instagram polemizza con il tecnico nerazzurro: "Escluso senza una ragione!!!"