Inter, de Boer avrà un'ultima chance contro il Torino

Frank de Boer potrà giocarsi la panchina dell'Inter ancora una volta. La società nerazzurra è orientata a confermare l'olandese almeno per la partita di mercoledì sera contro il Torino ma non sono ammessi passi falsi. Solo una vittoria (magari convincente, non stile Southampton) cancellerebbe l'ineluttabile destino di de Boer, costretto ad una decisa accelerata per evitare l'esonero.



In questo senso è stata confermata la presenza di de Boer alla conferenza di presentazione di martedì del match contro il Torino. Ma il dado è tratto, senza una vittoria il futuro dell'olandese è già scritto. In quel caso, via alla linea italiana: più Mandorlini, Reja o Guidolin di Blanc (caldeggiato da Moratti), cadono le candidature di Leonardo, Bielsa e Capello.



RIVIVI IL DELICATO LUNEDI DEI NERAZZURRI:

12:34 DE BOER DIRIGE L'ALLENAMENTO, DOVREBBE AVERE UN'ALTRA CHANCE

Come riferisce il nostro inviato alla Pinetina, Marco Barzaghi, Frank de Boer sta allenando la squadra in vista della sfida di mercoledì contro il Torino: "Ore febbrili tra Milano e Pechino. C'è voglia di dargli un'ultima chance ma intanto si restringe la rosa dei sostituti: no a Pioli, Leonardo e Capello. In pole Mandorlini, Reja e Guidolin.

14:03 SUNING POTREBBE "SCARICARE" THOHIR

La situazione rimane calda, ma si va sempre più verso una conferma di de Boer. In ogni caso, Suning è sempre più lontana da Thohir: sia per la scelta dell'olandese che per l'eventuale sostituito, che sarebbe quasi sicuramente di nazionalità italiana. Si attende l'arrivo in Italia di Steven Zhang per il cda, in caso di tracollo col Torino c'è anche il suggerimento di Moratti - Laurent Blanc - che però chiuderebbe la strada all'arrivo di Simeone nel 2017.

14:45 DE BOER A COLLOQUIO CON LA DIRIGENZA

I giocatori hanno lasciato la Pinetina al termine dell'allenamento ma il tecnico De Boer e il suo staff sono ancora nella club house alla presenza di Zanetti, Ausilio e Gardini.

15:08 CONFERENZA PRE-TORINO PER DE BOER: UN SEGNALE

L'Inter ha comunicato che martedì Frank de Boer parlerà ad Appiano Gentie alle 13 nella consueta conferenza pre-match: una conferma quasi definitiva sulla permanenza dell'olandese, almeno contro il Torino, sulla panchina nerazzurra.

16:30 MORATTI: "SITUAZIONE DELICATA"

Sulla questione de Boer è intervenuto anche l'ex patron nerazzurro Massimo Moratti: "La questione è un po' complicata ma non sono certo io quello destinato a districarla - le parole alla Rai -. Con l'Atalanta sicuramente c’è stato un primo tempo negativo che non ci ha messo in condizione di vincere la partita. Se i giocatori non lo capiscono? Non penso sia difficile capirlo. Cosa farei io da presidente? Importa poco quello che farei io”."

17:00 STEVEN ZHANG AD APPIANO

Steven Zhang è arrivato ad Appiano Gentile per incontrare Frank de Boer: il rappresentante di Suning terrà una riunione con il direttore sportivo Piero Ausilio e Giovanni Gardini.

18:45 TRAPATTONI: "IO CONSIGLIO MANDORLINI"

Giovanni Trapattoni, ex grande allenatore dell'Inter, lancia un'idea in caso di esonero di de Boer: "Se i nerazzurri decidessero di cambiare, la soluzione migliore sarebbe Mandorlini. Ma è normale che un tecnico straniero soffra in Italia, ogni partita nasconde insidie. Pioli è bravo ma Andrea conosce meglio l'ambiente della Pinetina, Leonardo lo vedo meglio come dirigente mentre di Guidolin conosco meno i metodi di lavoro".

21:30 MANDORLINI: "INTER? SAREBBE UN SOGNO"

In serata sono arrivate le parole di Andrea Mandorlini, uno dei possibili sostituti di de Boer: "Per me sarebbe un qualcosa di grandissimo, sarei super orgoglioso visto che manco da circa 20 anni da Appiano Gentile. È un momento un po’ così, ma queste cose ovviamente passano in secondo piano. Allenare l’Inter rappresenta il mio sogno, io sono qua. Contatti con la società? Direttamente no. Ero all’estero a vedere delle partite, sono tornato stasera e mi sono limitato a leggere ed ascoltare quello che si dice in giro. So che tanta gente sarebbe contenta - ha dichiarato a FcInter1908 - ho sentito molte cose positive e mi fa piacere. I problemi della squadra? Non mi permetto di dir nulla, non si può sapere quello che succede se non si è dentro alla questione. Un pochettino il cambio di panchina può aver influito, ha fatto perdere un po’ di sicurezza, ma di certo si tratta di un’ottima squadra, ha un potenziale importante e non mi permetto di giudicare il lavoro di altri senza conoscere le cose dall’interno."