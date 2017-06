Inter, de Boer a Premium Sport: "Scudetto? Dobbiamo pensare di partita in partita, ma vediamo a marzo..."

In occasione di un evento organizzato dalla concessionaria Infiniti, Frank de Boer è stato intervistato in esclusiva da Premium Sport: "Abbiamo fatto un buon lavoro in queste due settimane e i nazionali sono tornati in buone condizioni: per queste ragioni, sono fiducioso di poter ottenere un buon risultato contro gli il Cagliari". Sui possibili ritorni in campo di Kondogbia e Brozovic: "Sono due giocatori molto importanti, con grandi qualità. Se possono partire titolari contro il Cagliari? Non lo so, ma se non se non giocheranno dal 1' la prossima gara, potrebbe succedere in quelle dopo. Brozovic deve dimostrare di voler giocare". Sulla possibilità che l'Inter possa vincere lo Scudetto a fine stagione: "Io voglio vincere sempre, ma ora non dobbiamo pensare allo Scudetto, ma di partita in partita. Poi, a marzo, vediamo dove saremo e magari a quel punto ce la potremo giocare".



Per quanto riguarda il campo societario, arrivano buone notizie: il club nerazzurro, infatti, è convinto che i conti siano in linea con le richieste del Fair Play Finanziario. Nell'assemblea dei soci del prossimo 28 ottobre all'hotel Parigi di Milano, verrà dunque approvato il bilancio di esercizio al 30 giugno 2016. Il presidente Erick Thohir, che si è impegnato con la Uefa a chiudere il sopracitato bilancio con un passivo di massimo 30 milioni di euro (senza contare gli investimenti per gli impianti sportivi e le giovanili nerazzurre) presenzierà all'assemblea. Se questi parametri non dovessero essere rispettati, l'Inter sarà costretta a pagare una multa di 7 milioni alla Uefa. Toccherà poi a Zhang Jindong raggiungere il pareggio di bilancio entro il 30 giugno 2017.