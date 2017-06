Inter, de Boer: “La squadra ha voluto vincere, Handanovic straordinario"

Frank de Boer non nasconde la propria soddisfazione dopo la vittoria dell'Inter a Pescara. “Ho visto una squadra che voleva vincere e questo era molto importante. Abbiamo perso un po’ la testa dopo il gol subito e abbiamo rischiato il 2-0. Poi però abbiamo meritato la vittoria, abbiamo creato occasioni, non sfruttando loro errori" ha dichiarato il tecnico nerazzurro a Premium Sport.



"Abbiamo avuto troppa voglia di pareggiare e abbiamo lasciato troppo il campo aperto: Handanovic ha fatto una grandissima parata nell’occasione in cui potevano raddoppiare. Sono molto soddisfatto anche della sua prestazione, ha parato tutto" ha aggiunto de Boer.