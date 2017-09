Inter, Dalbert: "Idolo Roberto Carlos, essere qui è un sogno"

Dopo Cancelo, l'Inter ha presentato ai tifosi anche Dalbert: "Quando ho saputo dell'interesse nerazzurro credevo fossero solo voci di mercato, non pensavo si concretizzasse. Ho sempre lottato per raggiungere un top club, non credevo di raggiungerlo così presto: sono felice e onorato di essere qui".



Il brasiliano spiega il suo calcio: "Sono un'arma importante a livello offensivo ma sono molto migliorato anche difensivamente: ho scelto l'Inter proprio per questo, per salire un ulteriore gradino". Parlando di terzini sinistri interisti, impossibile non rifarsi a Roberto Carlos: "É un mio idolo, è rimasto nella storia, cercherò di emularlo facendo del mio meglio. Non dimentico neanche Maicon e Maxwell, voglio entrare nel cuore dei tifosi".



Dalbert spiega l'impatto con San Siro: "Sono rimasto impressionato dal numero dei tifosi e dalle dimensioni dello stadio. Joao Mario mi ha detto che al derby sarà ancora più pieno, incredibile... contro il Milan non si gioca, si vince".