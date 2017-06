Inter da piangere: 7 partite senza vittorie come nel 2012...

L'Inter non vince dal 12 marzo. Il 7-1 rifilato all'Atalanta aveva fatto credere che la Champions fosse davvero un obiettivo raggiungibile e invece quello per i nerazzurri è stato l'inizio della fine. La squadra di Pioli si è sciolta come neve al sole ottenendo 2 pareggi e ben 5 sconfitte che hanno fatto scivolare i nerazzurri al settimo posto, fuori persino dalla zona Europa League. Per trovare una striscia così negativa bisogna tornare alla stagione 2011/12: l'Inter di Ranieri tra il 29 gennaio e il 4 marzo inanellò 5 ko e 2 pari in 7 sfide.



Numeri identici dunque e identico anche l'andamento della stagione perché Ranieri prese il posto di Gasperini a stagione in corso (il 22 settembre), sembrò poter trascinare la squadra in alto e invece fu sostituito da Stramaccioni il 26 marzo successivo. Difficile ipotizzare un nuovo ribaltone in panchina a tre turni dal termine ma a distanza di 5 anni sono emblematiche le similitudini e le difficoltà che il club di Corso Vittorio Emanuele continua a incontrare nonostante i cambi ai vertici societari. Si avvicina intanto il record assoluto nel massimo campionato di 8 gare di fila senza successi della stagione 1947/48 (5 sconfitte e 3 pari). Con il Sassuolo l'occasione per non entrare nella storia, una storia da dimenticare ...



LA STRISCIA NEGATIVA DEL 2011/12

Lecce-Inter 1-0; Inter-Palermo 4-4; Roma-Inter 4-0; Inter-Novara 0-1; Inter-Bologna 0-3; Napoli-Inter 1-0; Inter-Catania 2-2.



LA STRISCIA NEGATIVA DEL 2016/17

Torino-Inter 2-2; Inter-Sampdoria 1-2; Crotone-Inter 2-1; Inter-Milan 2-2; Fiorentina-Inter 5-4; Inter-Napoli 0-1; Genoa-Inter 1-0.