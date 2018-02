Inter, da Borja Valero a Gagliardini: centrocampo flop

In medio stat virus. Guardando le partite dell'Inter, magari i latini avrebbero cambiato il modo di dire, perché è proprio lì in mezzo, a centrocampo, che c'è tutto il "veleno" di questi due disastrosi mesi nerazzurri. Lì dove dovrebbe esserci la virtù, si annida la gran parte dei problemi di una squadra che nelle ultime dieci partite di campionato ha vinto soltanto una volta e la proporzione diminuisce ulteriormente, contando le due partite di Coppa Italia (pari col Pordenone prima dei rigori, sconfitta col Milan ai supplementari).



Il k.o. con il Genoa preoccupa per due motivi: la prestazione scialba e le successive parole di Spalletti che dimostrano, almeno in due passaggi, come ci sia un pizzico di rassegnazione. "Non abbiamo fatto una bruttissima gara", ha spiegato il tecnico. Vero, l'Inter non è mai stata messa sotto dagli avversari, che hanno trovato due gol casuali, e il possesso palla dei nerazzurri è stato doppio rispetto a quello del Genoa, ma ai tifosi, dopo una prova senza mordente, non è andata giù l'analisi dell'allenatore. "Vero, facciamo girare lentamente il pallone - ha aggiunto Spalletti -, ma giocavamo così anche all'inizio, perché le caratteristiche sono quelle". E qui la nota dolente è ancora più forte.



Borja Valero, Vecino e Gagliardini non danno ritmo alla manovra dell'Inter: tra 4 e 4,5 i giudizi su tutti i giornali per i tre centrocampisti sono stati unanimi. I due giocatori arrivati dalla Fiorentina sembrano palesemente involuti rispetto a inizio stagione e con i risultati che non arrivano, anche l'autostima diminuisce: lo spagnolo, in particolare, appare anche fisicamente e mentalmente scarico, mentre l'uruguaiano si inserisce sempre più col contagocce. Spalletti ha rispolverato Gagliardini dopo avergli preferito Brozovic nelle ultime partite e non gli è andata bene: l'ex atalantino è lontano parente di quello che entusiasmò nelle prime partite in nerazzurro e anche sul gol di Pandev è stato tutt'altro che reattivo. I problemi non poteva risolverli solo Rafinha. E a Marassi si è visto. Ma così si mette a rischio la qualificazione in Champions. Ancora una volta.