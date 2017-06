Inter, D'Ambrosio vota Pioli: "Ha portato delle idee tattiche diverse"

In esclusiva ai microfoni di Premium Sport Danilo D'Ambrosio commenta il successo dell'Inter sulla Fiorentina: “La pazza vittoria contro i viola? Da sempre l’Inter non ha mai vinto in modo facile e fa soffrire i tifosi. Scherzi a parte dobbiamo cercare di eliminare i difetti della squadra, dobbiamo chiudere prima le partite e rimanere concentrati fino alla fine. Pecchiamo un pochino di superficialità e ci sentiamo appagati: è normale che se dopo 20 minuti contro un’ottima Fiorentina sei sopra di 3 gol puoi sentirti appagato ma questo è un errore che non dobbiamo più commettere".



Il terzino nerazzurro si sofferma poi sul rapporto con Pioli: "Con il mister mi trovo molto bene, ha portato delle idee tattiche diverse da prima, c’è un gioco differente e anche il lavoro fisico è abbastanza elevato".



Parole finali dedicate a Icardi: "Da quando è capitano è cresciuto tanto. E’ molto giovane, ha commesso degli errori come tutti quanti ma penso che ora abbia molto di più la testa sulle spalle”.