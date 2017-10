Inter, D'Ambrosio: "Juventus e Napoli favorite. Il nostro scudetto è la Champions"

"Non parliamo di scudetto non perché siamo scaramantici ma realisti: l'anno scorso siamo arrivati a 30 punti dalla vetta, quindi c'è un percorso da fare e lo stiamo facendo. Se ad aprile, a tre giornate dalla fine del campionato, saremo ancora in questa situazione di classifica, allora si potrà parlare di scudetto. Per ora il nostro scudetto è la Champions. Juventus e Napoli sono assolutamente favorite". In esclusiva ai microfoni di Premium Sport Danilo D'Ambrosio spiega quali sono gli obiettivi stagionali dell'Inter, attualmente a -2 dal primo posto occupato dalla squadra di Sarri.



I nerazzurri contro la Sampdoria hanno disputato una grande gara anche se nel finale hanno rischiato qualcosina: "Non dobbiamo mollare per tutti i 90 minuti. Dopo aver giocato così sarebbe stato davvero un peccato perdere 2 punti. La pecca degli ultimi anni è stata quella di non essere costanti, quindi è giusto tenerci sul pezzo come ha fatto Spalletti".



Lunedì sera l'Inter sarà di scena al Bentegodi: "Il Verona non va sottovalutato, è una partita che noi decidiamo se rendere facile o difficile. Con lo spirito e il piglio giusto riusciremo a ottenere la vittoria. Loro hanno delle individualità pericolose: sta a noi annullarle".



Magari puntando sull'asse di destra tra il terzino e Candreva, che sta regalando tante soddisfazioni ai tifosi: "Con Antonio mi trovo molto bene, però è la squadra nell'insieme che sta giocando bene, tutti sappiamo cosa vogliamo e come comportarci per raggiungere i nostri obiettivi".



Nessun dubbio infine sul possibile malumore di alcuni elementi meno impiegati fin qui: "Remiamo tutti dalla stessa parte e l'allenatore sa benissimo quale formazione scegliere".