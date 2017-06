Inter, Curva Nord: "Vergognatevi tutti"

Una prima pagina con al centro un riquadro neroe e una scritta in stampatello su sfondo giallo che non lascia spazio a interpretazioni: "Vergognatevi tutti". È questo il messaggio della Curva Nord rivolto a società e calciatori dell'Inter alla vigilia della sfida di campionato contro il Crotone. Nessuno escluso, a parte probabilmente Frank de Boer, ormai appartenente al passato, e l'allenatore ad interim Stefano Vecchi. Gli ultras nerazzurri hanno così rivelato la copertina della fanzine "L'Urlo della Nord", che verrà distribuita prima del match all'interno dello stadio Meazza. Si profila dunque un clima molto pesante con striscioni e cori di contestazione in un momento già di per sé molto complicato.