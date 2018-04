Inter, Cuper: "Cinque maggio ancora inspiegabile"

La qualificazione ai Mondiali 2018 dell'Egitto è un grande traguardo da aggiungere i risultati in carriera ma, almeno in Italia, Hector Cuper è più che altro ricordato per lo scudetto 2002 perso all'ultima giornata sulla panchina dell'Inter. L'allenatore argentino è tornato a parlarne alla Gazzetta dello Sport: "Una partita incredibile, difficile da raccontare, ancora oggi non riesco a darmi una risposta".



Sull'esperienza nerazzurra: "Mi sarebbe piaciuto vincere qualcosa ma sono comunque soddisfatto, sono orgoglioso di quanto fatto e porto tutto nel cuore: forse non giocavamo benissimo ma lo stadio era sempre pieno. Ho contribuito a cambiare mentalità, probabilmente i successi di Mancini e Mourinho nascono da lì".



Cuper sibillino sui presunti problemi di rapporto con Ronaldo: "Dico solo che conta il gruppo e non il singolo. I fuoriclasse possono farti vincere con la giocata, ma cosa farebbero senza gli altri dieci? Pensate alla nostra Inter: Toldo in porta, Cordoba, Materazzi e Zanetti in difesa, Di Biagio a centrocampo, quando c’era bisogno Kallon e Ventola in attacco".



L'hombre vertical parla anche di Calciopoli, scoppiata qualche anno dopo il suo addio (esonerato nel 2003 "ma con Moratti il rapporto è ottimo") dall'Inter: "Ci rimasi molto male. Diamo tutto sul campo, poi all’esterno accadono certe cose... Viene da pensare: 'Si sputa sangue per cosa?'. Per fortuna la giustizia fece il proprio corso e i problemi furono risolti".