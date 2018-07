Inter, corsa all'abbonamento: "Pochi posti ancora disponibili"

La qualificazione alla prossima Champions League e l'importante campagna acquisti (sono arrivati De Vrij, Asamoah, Nainggolan, Politano e Lautaro Martinez) hanno davvero acceso l'entusiasmo tra i tifosi dell'Inter.



Come riferisce il sito ufficiale del Biscione "la campagna abbonamenti 2018-2019 'A riveder le stelle' è ormai prossima al raggiungimento del quantitativo identificato dalla Società come disponibilità massima di sottoscrizione per la stagione. Tale cifra corrisponde al 50% dei posti dello stadio San Siro riservati alla tifoseria nerazzurra: da questo conteggio è ovviamente escluso il terzo anello blu, riservato al settore ospiti".



In sostanza sarebbero state vendute oltre 35.000 tessere: si tratta della cifra più alta dal 2010-2011, la stagione post-Triplete quando gli abbonati furono 41.700. Un'altra prova di dimostrazione dell'attaccamento dei supporter interisti: nello scorso campionato a San Siro c'erano stati in media oltre 57.000 spettatori...