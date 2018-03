Inter, Cordoba a Icardi: "Con i follower non vinci lo scudetto"

Ivan Cordoba non è mai stato capitano dell'Inter, ma dopo 12 stagioni da calciatore e due da dirigente dal 2000 al 2014, è stato a tutti gli effetti una bandiera, vincendo anche il Triplete nel 2010. Ed è con questo ruolo che dà un consiglio a Mauro Icardi e a tutta la squadra.



"'Non può essere un problema uno che segna 25 gol a stagione, ma è importante capire cosa significa essere in questo club - ha detto a calciomercato.com -. Oggi i giocatori sono più preoccupati dai follower che da quello che si fa in campo. Pensano che avere 400 milioni di seguaci possa bastare, ma non è così. Devi andare in campo e farti un mazzo tanto perché con i follower non si vince il campionato''.



''È indispensabile che si ritorni all'essenziale, cioè al campo e alla voglia di allenarsi. A fine allenamento non è fondamentale prendere in mano il telefono per vedere quanti like hanno ricevuto alla foto pubblicata prima di entrare in campo. Tornando a Icardi, credo si potesse aspettare un po' prima di dargli la fascia da capitano, in modo che potesse maturare meglio e crescere di più con il club. Se fosse diventato capitano dopo qualche anno avrebbe sicuramente avuto un peso diverso. Quando accadono queste cose, in qualsiasi squadra e in qualsiasi spogliatoio, non vengono percepite bene. Detto questo, lui è uno che si allena molto ed è un professionista, ma non basta''.



"All'Inter ci sono giocatori di talento e con tutte le capacità per poter fare bene, potrebbero anche avere una mentalità vincente, ma in passato si sono persi. Credo che Spalletti stia cercando di recuperare la mentalità. Spesso sento parlare di giocatori in prestito, di alcuni che non sanno se rimangono o vanno via, ma a certi livelli devi dare tutto te stesso. Giochi a San Siro, sei all'Inter: divertiti! In Italia si respira calcio, cos'altro di meglio si può desiderare?''.