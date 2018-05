Inter, contrattura per Miranda: dovrebbe farcela per la Lazio

L'Inter e Luciano Spalletti tirano un sospiro di sollievo in vista delle ultime due partite del campionato che decideranno l'eventuale qualificazione alla prossima Champions League. Come riportato dal sito ufficiale nerazzurro, Miranda infatti si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica dopo il problema nel riscaldamento che gli aveva fatto saltare la gara con l'Udinese.



Gli esami hanno avuto esito negativo, il difensore brasiliano ha riportato una contrattura agli adduttori della coscia destra e la sua situazione sarà valutata giorno per giorno. È comunque possibile una convocazione già per il Sassuolo quando probabilmente Spalletti rischiererà comunque Ranocchia per evitare ogni problema per poi riavere Miranda al meglio in quello che sembra lo spareggio-Champions: la partita contro la Lazio all'ultima giornata.