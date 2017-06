Inter, contatto con Spalletti: a breve accelerata decisiva

Luciano Spalletti all'Inter, ci siamo. Mercoledì c'è stato un contatto diretto telefonico tra la dirigenza nerazzurra e l'ex allenatore della Roma: è partita quindi l'accelerata decisiva dopo gli ultimi giorni di riflessione.



Il contatto dimostra che la via scelta dall'Inter per rilanciarsi è quella di Spalletti. Niente colpi di scena all'orizzonte, dunque: l'impasse delle ultime ore non era motivato dalla volontà di attendere risposte da altri tecnici.



Ora si aspetta solo il rientro di Walter Sabatini dalla Cina, molto probabilimente subito dopo il weekend, per definire dettagli e contratto (si parla di un triennale da circa 4 milioni di euro a stagione) e quindi ufficialità e presentazione del tecnico. L'Inter non ha intenzione di perdere altro tempo visto che il mercato giocatori deve entrare nel vivo: il lavoro è tanto e non può attendere oltre.



Per una buona novità in panchina, una meno buona per la società. Sembra sfumare il ritorno di Lele Oriali, almeno a sentire le parole del presidente Figc Tavecchio: "Non credo che Oriali possa andare via. Maldini neo team manager? Non abbiamo alcun interesse in questo momento, nessuna prospettiva".