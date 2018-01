Inter, con Rafinha "raggiungi" la Juve...

L'Inter non gioca la Champions e neppure l'Europa League, a dire il vero. Ma avere in rosa un giocatore che a livello internazionale ha già vinto, anche se non sempre da protagonista, non è roba da poco: Rafinha arriva solo in prestito con diritto di riscatto, ma magari riuscirà davvero a dare la svolta in questi mesi, alla sua stagione (finora fatta di una sola presenza, di 12 minuti) e a quella dei nerazzurri, che era cominciata benissima e ultimamente ha visto preoccupanti segnali di calo. E, chissà, potrebbe restare anche in futuro giocando davvero in Europa a San Siro.



Il dato curioso è che con l'arrivo di Rafinha, l'Inter "raggiunge" la Juve per numero di giocatori in organico che hanno già trionfato in Champions: il brasiliano ci riuscì nel 2015 con la maglia del Barcellona, collezionando sei presenze in quella edizione e guardando dalla panchina la finale contro la Juve. L'altro è Santon, il "bambino" che Mourinho cominciò a "svezzare" e che nell'anno del Triplete era in tribuna durante la sfida col Bayern, ma giocò 10 minuti nella prima partita, lo 0-0 col Barcellona nella fase a gironi. Certo, Khedira e Mandzukic, campioni rispettivamente con Real Madrid (2014) e Bayern (2013) avevano ben altro spessore nelle loro squadre e anche in questa Juve, ma vincere, a questi livelli, aumenta comunque la propria autostima. E quel Rafinha in più ovviamente non porterà davvero l'Inter ai livelli della Juve, ma di sicuro potrà aiutare.