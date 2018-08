Serie A, Sassuolo-Inter 1-0, Spalletti sconfitto all'esordio

Qualcuno penserà che i "gufi" hanno centrato l'obiettivo: alla vigilia tutti a dire che l'Inter era la vera anti-Juve e poi, alla prima vera partita dell'anno, la squadra di Spalletti si scioglie e perde 1-0 contro il Sassuolo. Debutto da incubo, dunque, per i nerazzurri, già costretti a inseguire le altre grandi del campionato che all'esordio hanno fatto bottino pieno, come Juve, Napoli e Roma. Decide Berardi su rigore o, più che altro, decide l'inconsistenza di un'Inter tutt'altro che eccitata dall'idea di andare in campo, a differenza di quanto aveva detto il suo allenatore alla vigilia.



Troppo brutta, eppure vera, l'Inter del primo tempo. Il Sassuolo corre a velocità tripla, trova continuamente spazi nelle maglie difensive nerazzurre prive di Skriniar (un inedito assoluto, visto che l'anno scorso non aveva perso neppure un minuto in Serie A) e di fatto non ne concede nella propria metà campo: il 4-2-3-1 di Spalletti non funziona per l'incapacità di creare gioco, con Brozovic tornato brutto anatroccolo dopo la lunga parentesi da cigno tra il finale della scorsa stagione e il Mondiale, mentre i due terzini D'Ambrosio e Dalbert (disastroso anche in fase di disimpegno) che non appoggiano mai Politano e Asamoah. Anche Lautaro Martinez, schierato dietro Icardi, sembra fuori dal gioco: si muove, ma fa fatica a trovare la posizione.



Icardi è l'unico a creare pericoli, solletica un paio di volte Consigli e sfiora il pari da fuori area, mentre sul fronte opposto il Sassuolo, con Boateng falso 9 ad aprire spazi, ha nell'ex interista Duncan un autentico trascinatore a centrocampo. Bourabia, preferito a Sensi e Djuricic, spreca la prima occasione, poi nei primi venti minuti è un autentico assedio: il gol su rigore di Berardi, provocato da un fallo di Miranda su Di Francesco, arriva quando sembrava che la spinta neroverde si stesse affievolendo, ma è meritatissimo.



La risposta dell'Inter è troppo timida e nella ripresa la musica cambia almeno come atteggiamento, con Perisic che subentra a Dalbert e confeziona la palla gol più clamorosa con un assist al bacio sprecato clamorosamente da Icardi. Prima, avevano sfiorato il gol da una parte Politano (sinistro a lato) e dall'altra Boateng (palo esterno). Dopo, nonostante l'ingresso di Keita, quasi non succede più niente, tranne una bella parata di Consigli su colpo di testa di De Vrij e viene da pensare che un Modric sarebbe servito davvero.



Nelle altre partite fa festa l'Empoli, la Spal sbanca Bologna, mentre l'Udinese rimonta due gol a Parma e porta via un punto. I toscani battono 2-0 il Cagliari trascinati dalla vecchia guardia che li ha riportati in Serie A: sblocca Krunic su cross di Zajc (che poi sciupa clamorosamente il raddoppio), nella ripresa il bis di Caputo, capocannoniere in Serie B l'anno scorso, anche lui servito da Zajc. Il Cagliari reagisce timidamente, colpisce un palo con Pavoletti, ma si spegne presto.



Il Parma, con una squadra quasi completamente rinnovata, si affida al nuovo acquisto Inglese per aprire le danze contro l'Udinese, poi nel secondo tempo arriva il raddoppio di Barillà con un tap-in su indecisione di Scuffet, ma nel giro di 4 minuti, tra il 65' e il 69', i friulani rimontano con un rigore di De Paul (mani di Grassi visto dal Var) e una zampata di Fofana su assist di Samir.



A Bologna la Spal vince grazie a un capolavoro di Kurtic al 26' della ripresa: i ferraresi partono maluccio patendo le iniziative di Palacio, poi piano piano prendono le misure e una magia dello sloveno da 30 metri condanna Pippo Inzaghi alla sconfitta nel giorno del suo ritorno in Serie A. I rossoblù chiudono anche in dieci per l'espulsione di Nagy e in pieno recupero colpiscono un palo con Helander.