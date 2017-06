Inter, cessioni per il fair play finanziario: sono giorni decisivi

Quando è tempo di bilanci, a fine percorso, è normale che qualcuno saluti. Non è detto, però, che ad andarsene sia Perisic. Perché l'Inter, adesso, si è messa in testa una nuova idea. Un accordo può essere ancora raggiunto.



La nuova divisa nerazzurra potrebbe rimanere addosso a Perisic: l'offerta del Manchester United resta bassa. La data decisiva è il trenta giugno, ma all'ultimo minuto, come certi suoi gol, il croato potrebbe rimettere la maglia dell'Inter. Svendere un elemento determinante non è nelle idee del club. Vero, servono trenta milioni di plusvalenze entro venerdì. E la famiglia Zhang, ha già fissato il Cda per approvare il bilancio.



Ecco perché si cercano altre strade per mettere a segno plusvalenze importanti, magari con la coppia Banega-Jovetic, sperando che il Siviglia alzi l'offerta per i due. Nel giro delle uscite potrebbe anche entrare Brozovic. Ma anche Kondogbia potrebbe dover salutare. Per entrambi gli interessamenti arrivano soprattutto dalla ricca Premier League. Si registra anche, dalla Turchia, la nuova pista Fenerbahce per Gabigol.



Una volta salutato il capitolo delle uscite, si potrà pensare agli arrivi. Si guarda soprattutto in casa delle genovesi. La pista Skriniar è sempre calda, previsto un incontro per provare a chiudere, magari dribblando un po' la parte cash con Caprari e Nagatomo. Sul fronte Genoa, invece, l'Inter prova a finalizzare le trattative per Pellegri e Izzo proponendo due tra Santon, Ranocchia, Puscas e Biabiany. Perché quando è tempo di bilanci, è normale che qualcuno saluti.

Simone Carini