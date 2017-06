Inter, causa civile contro Icardi per procurati danni d'immagine?

Continua a tenere banco in casa Inter la vicenda Icardi. La società e il giocatore nella giornata di lunedì hanno raggiunto un accordo: l'argentino manterrà la fascia di capitano, eliminerà dalla sua autobiografia le pagine incriminate legate alla lite con i tifosi a Reggio Emilia, e pagherà una multa pesante. Sull'importo di questa sanzione non c'è chiarezza anche perchè Wanda Nara, la moglie-agente di Icardi, in un'intervista al Corriere della Sera ha sottolineato che "i giornali hanno parlato di una multa esagerata e sarà una piccola percentuale dello stipendio mensile lordo, come dice il regolamento interno e Mauro chiederà di darla in beneficenza". Per la società tuttavia Icardi ha violato diversi punti del regolamento interno del club e quindi i conti non dovrebbero coincidere, considerata anche la sanzione legata all’accordo collettivo con l’AIC.



Ma non finisce qui perchè l'Inter potrebbe infatti intentare una causa civile nei confronti dell'attaccante per procurati danni d'immagine. Il caso che ha scosso l'ambiente nerazzurro si tinge di giallo.

AUSILIO: "CON MAURO IL CASO E' CHIUSO"

Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato della vicenda Icardi prima della sfida di Europa League contro il Southampton: "Con Maurito il caso è chiuso, ha cinque anni di contratto e non ci sono altre parole da aggiungere". Quanto ai problemi che sta vivendo la squadra Ausilio ha spiegato: "Le difficoltà di de Boer erano prevedibili essendo arrivato al'ultimo momento. L'Inter deve ragionare partita dopo partita, inutile fare programmi".