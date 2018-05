Inter, Cassano ricorda: "Giusto alzare le mani a Stramaccioni"

"Stramaccioni è la peggior persona mai incontrata nel mondo del calcio. Ne ho incontrate tante, ma lui... Ti diceva una cosa davanti e tante altre dietro. Raramente sono arrivato alle mani con qualcuno, ma con lui fu giusto alzare le mani". Antonio Cassano come sempre non ha mezze misure e in un'intervista ai microfoni di Sky attacca senza mezzi termini l'ex allenatore dell'Inter: "Era una persona che non mi piaceva, continua a non piacermi e non mi piacerà mai. Perché se una persona nasce quadrata non può morire tonda e lui non è stato una persona onesta, leale".

La durissima posizione di Fantantonio ha radici lontane, bisogna tornare indietro fino alla stagione 2012-2013, quando nonostante 15 assist e 9 gol il talento di Bari Vecchia non fu confermato in nerazzurro a causa soprattutto di un pesante diverbio con Stramaccioni esploso dopo un allenamento e proseguito negli spogliatoi. La lite finì male, Cassano non fu convocato per l'incontro successivo e fu costretto a pagare una multa salata.

Strama il peggiore, ma chi è la miglior persona incontrata in questi anni? "Senza dubbio è stato il presidente (ai tempi della Samp) Garrone - ha detto Cassano - Ancora oggi, a distanza di tanto tempo, mi emoziono sempre a parlare di lui, perché era una persona introvabile nel mondo del calcio, onesto, perbene, educato, generoso, rispettoso: aveva tutte le doti di un uomo perfetto. E mi voleva bene come un padre. L'errore più grande della mia vita è stato mancargli di rispetto, anche se poi ho chiarito".