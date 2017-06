Inter, carica Pioli: "Vogliamo che il derby sia nostro"

Due settimane per preparare il debutto più difficile. Stefano Pioli si appresta a vivere la sua prima partita sulla panchina dell'Inter e ad aspettarlo c'è il derby con il Milan giovane di Montella, sorpresa di questo inizio di campionato. Il tecnico nerazzurro parlerà in conferenza venerdì e non sabato come di consueto, ma è talmente tanta la voglia di campo che l'ex allenatore della Lazio ha voluto rendere pubblica la sua carica attraverso il profilo Twitter del club: "Sono emozioni forti che però ci devono permettere di arrivare alla partita nel modo migliore, con molta concentrazione e determinazione. Perchè vogliamo che il derby sia nostro".