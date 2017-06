Inter, Candreva: "Tifosi, chiediamo scusa. Ci rifaremo nel derby"

Antonio Candreva non usa mezzi termini per parlare ai tifosi dell'Inter: "Chiediamo scusa per le ultime prestazioni, avremo il dovere di rifarci in questa particolare che è il derby contro il Milan". L'esterno nerazzurro ha parlato del match di sabato alle 12:30 durante un #ask su Twitter: "E' una partitissima, sentita anche da noi giocatori. Mi sento bene anche se è normale durante la stagione subire alti e bassi, molto dipende anche dalla testa. Questa stagione è iniziata in salita, ora dobbiamo finire il campionato con risultati degni di questo club".



Una menzione a due compagni: "Gabigol è forte e giovane, ha avuto difficoltà ma può rivelarsi importante. Gagliardini si è inserito alla grandissima, deve continuare così". Ma il più forte giocatore italiano è un altro: "Belotti".



Candreva si definice un "giocatore disponibile, utile alla squadra" e tra le domande rivoltegli dai tifosi anche un riferimento al passato e un al futuro: "Tra i giocatori dell'Inter con cui avrei voluto giocare ci sono Ronaldo, Baggio, Sneijder e Stankovic mentre Zidane era il mio idolo. Cosa farò tra 15 anni? Mi piacerebbe essere allenatore, schiererei un 3-5-2". Cosa sarebbe disposto a fare in caso di grande successo? "Mi taglierei sicuramente la barba!".