Inter, Candreva: "Sputo e imprecazione? Non ce l'avevo con i tifosi"

Candreva fa chiarezza in merito a quanto accaduto nel corso di Inter-Lazio. ''Sono uscite delle cose e non dovrei nemmeno stare qui a smentire. Su una palla lunga ho detto un'imprecazione ("Li mortacci tua" ndr) e ho sputato ma come può capitare a chi sta correndo, un'imprecazione solo per non essere arrivato sulla palla. Nulla a che fare con tifosi o altro. Giusto ricevere critiche e applausi durante le partite ma quest'episodio non ha a che fare con i tifosi. Pensiamo alla prossima e sempre forza Inter'' sottolinea l'esterno nerazzurro a Inter Tv.



Dalle immagini sembrava che il centrocampista ce l'avesse con alcuni tifosi posizionati al primo anello blu di San Siro. Niente di tutto questo anche se la prestazione di Candreva non è stata delle migliori e al momento del cambio con Joao Mario (minuto 73) una parte dei supporter ha espresso il proprio disappunto fischiando il numero 87.