Inter, Candreva: "Spalletti è tanta roba. Non sento la pressione di San Siro"

"Spalletti è uno davvero di grande livello. Sono felice di averlo come allenatore in questo periodo della mia carriera. Grazie a lui sto migliorando molto. Lavora tantissimo sulla concentrazione, sulla motivazione, sulla continuità di rendimento. E’ meticoloso, direi che è tanta roba. Con lui, impari sempre qualcosa di nuovo". Sono parole davvero al miele quelle che Antonio Candreva spende per il tecnico dell'Inter in un'intervista a Calcio 2000.



L'esterno nerazzurro affronta poi l'argomento Meazza, con i tifosi molto esigenti e spesso poco teneri con i propri giocatori: "Non ho mai sentito la pressione di San Siro. Parliamo di un pubblico molto competente che ha visto moltissimi fuoriclasse, è normale che pretenda un calcio e un livello di prestazione alto. Per questo bisogna stare attenti a sbagliare il meno possibile".



Da troppo tempo la Scala del Calcio non ospita gare di Champions: "Indubbiamente la musichetta è qualcosa di speciale. La Champions League è il torneo europeo più importante e, di conseguenza, quando ci giochi ti senti estasiato. Quella musichetta ti fa capire che stai giocando la Champions League, il top”.



Chiusura dedicata alla situazione del calcio italiano: "La Serie A di quest’anno sta dimostrando che il nostro è sempre un torneo difficile ma, da qualche anno a questa parte, anche con belle partite. Credo che le nostre squadre italiane stiano crescendo e, di conseguenza, si può far bene anche in Europa”.