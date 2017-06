Inter, Candreva: "Qui c'è tutto per vincere"

Gli è bastato segnare un gol nel derby, per entrare nel cuore dei tifosi dell'Inter. Antonio Candreva ha desiderato fortemente di vestire la maglia nerazzurra e ora spera di vincere qualcosa di importante: "Il mio è stato il primo investimento del gruppo Suning nell’Inter e a livello personale non vi nascondo di essere orgoglioso che una famiglia così importante abbia voluto proprio me. Questo fatto è un motivo in più per dimostrare quanto valgo. Voglio diventare un punto di riferimento per l’Inter, migliorarmi e vincere con la nuova proprietà e i compagni. Qui c’è tutto per far bene", le sue parole al Corriere dello Sport.



L'esterno azzurro parla anche della situazione delicata in cui naviga l'Inter: "I continui cambi in panchina? Dobbiamo accettare la scelta di Mancini che ha deciso di non proseguire con noi. De Boer ha fatto un ottimo lavoro, ma i risultati lo hanno e ci hanno penalizzato. Dopo le due partite con Vecchi, adesso c’è Pioli con cui cercheremo di migliorare la classifica. Contento del suo arrivo? Sì, perché lo conosco e so come lavora". Sulla sua partita migliore: "Dico il derby: segnare sotto la Curva Nord contro il Milan è stato fantastico. Chi vincerà il campionato? La Juventus". Sulla possibilità di vedere Biglia in nerazzurro: "Lo accoglieremmo in maniera positiva come i miei compagni hanno fatto con me".



L'ex Lazio continua a credere alla qualifcazione alla prossima Champions League: "Sappiamo che è difficile raggiungerla perché ci sono diverse squadre che sono davanti a noi, ma siamo l’Inter e abbiamo l’obbligo di andare in Champions". I rimpianti per l'uscita anticipata dall'Europa League sono ancora molti: "In sei partite del girone siamo scesi in campo... due volte e mezzo e così non va bene. Chiediamo scusa ai nostri tifosi per la brutta figura in campo internazionale". Infine, spazio al vero sogno di Candreva: "Voglio vincere con la maglia dell’Inter. Entrare in questo centro sportivo e vedere la foto di Zanetti che alza la Champions a Madrid mi dà ogni volta i brividi e mi ricorda che sono in un ambiente vincente. Qui ci sono tutte le condizioni per togliersi delle soddisfazioni e adesso sta a noi. Io ci credo: possiamo aprire un grande ciclo".