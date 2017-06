Inter, Candreva: "Orgoglioso di essere stato il primo grande investimento di Suning"

Grazie ai suoi due assist a Immobile, è stato uno dei protagonisti della vittoria della nazionale italiana in Macedonia: Antonio Candreva è tornato ad allenarsi con l'Inter, in vista della sfida di domenica contro il Cagliari. Direttamente dal centro sportivo di Appiano Gentile, l'esterno nerazzurro ha risposto alle domande dei tifosi su Twitter: "Vestirà questa maglia è un motivo di orgoglio grandissimo, sono in uno dei club più importanti al mondo. Cercherò di onorare sempre questi colori. Che voto mi do, per quanto fatto finora? 6+, a me e alla squadra". Sul gioco di Frank de Boer: "Giocare offensivi serve di sicuro, ma dobbiamo crescere anche sull'equilibrio. Possiamo migliorare ancora tanto. Del mister, mi hanno colpito molto la mentalità e il modo di lavorare". Sui migliori giovani in circolazione: "Nell'Inter, dico Pinamonti. In Nazionale, invece, Belotti e Donnarumma".



Candreva parla poi dell'ingresso in società del gruppo cinese: "L'Inter ha una proprietà fortissima come Suning, e sono orgoglioso di essere stato il loro primo grande investimento". Sui propri compagni: "Mauro Icardi segna di più, grazie a me? Spero di aiutarlo ancora di più! Icardi è fortissimo, felice di poterlo aiutare. Mauro, insieme a Klose, è il miglior attaccante con cui ho giocato. Dovrei insegnare a crossare a Santon e D'Ambrosio? Loro possono insegnarmi altre cose, la fase difensiva per esempio". Sui ricordi: "Il primo giocatore dell'Inter con cui ho scambiato la maglia? Stankovic". L'87 nerazzurro non si pone limiti: "Obiettivi a fine carriera? Ad oggi non lo so, ma se mi devo immaginare il futuro vorrei fare la carriera di allenatore. Se non avessi fatto il calciatore, cosa avrei fatto? Credo l'elettricista: ti immagini quanti blackout a Roma". Sulla vita privata: "Che faccio per rilassarmi? Quando sto con mia figlia passa tutto".