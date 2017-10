Inter, Candreva: "Milan da allontanare, io ho la coscienza a posto"

Il primo gol della stagione lo ha segnato con la maglia della Nazionale, ora arriva il Milan e Antonio Candreva potrebbe fare proprio come l'anno scorso, quando si sbloccò in nerazzurro nel derby ripetendosi poi nella gara di ritorno: "Io uomo derby? Fa piacere, ma non è servito a portare a casa i tre punti. Mi auguro che arrivi la mia prima vittoria contro il Milan".



L'Inter, vista la classifica e il momento particolare dei cugini, gode dei favori del pronostico: "Il derby sarà una partita difficile - spiega Candreva -. Il Milan arriva da gare non positive e sarà arrabbiato ma noi lo saremo ancora di più. Se vinciamo allontaniamo una squadra che può lottare per i primi quattro posti in classifica"



Un momento difficile, in teoria, lo vive anche Candreva, di recente fischiato a San Siro dai tifosi dell'Inter: "Io ho la coscienza a posto, penso di aver fatto bene. Poi si può sempre migliorare. Cross sbagliati? In campo si deve pensare poco, su tanti cross che faccio magari qualcuno va fuori o alto. Capita. Con Mauro Icardi ci alleniamo anche su questo".



"L'Inter gioca male? Non sono d'accordo, sono opinioni. Con la Fiorentina abbiamo fatto una grande partita e anche nel secondo tempo con la Roma, come con la Spal. Magari soffriamo qualche contropiede e qualcuno dice che siamo fortunati. Possiamo migliorare, questo sì. Ma se vinciamo e giochiamo male, bene. Pensa quando giocheremo bene... Dall'anno scorso è cambiato tanto. Siamo migliorati, i risultati danno una mano. Vogliamo rimanere in alto".