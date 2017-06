Inter, Candreva: "Juve, ce la giochiamo. Verratti, ti aspettiamo"

Cancellare la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio per ripartire subito in campionato, anche se la sfida è di quelle da brividi. Antonio Candreva in esclusiva ai nostri microfoni parla così della trasferta allo Juventus Stadium di domenica sera (diretta su Premium Sport HD alle 20:45): "Sarà una bellissima partita, molto attesa da tutti. L'ho capito anche all'andata con San Siro pieno e quando siamo riusciti a battere la squadra più forte del campionato".



Come arriveranno i nerazzurri a Torino? "Sappiamo che sarà un match molto difficile, dovremo andare oltre il 100% delle nostre forze e delle nostre qualità. Però viviamo un buon momento di forma, ce la giochiamo". L'obiettivo rimane la Champions: "Sarà una gara utile in questo senso, dobbiamo dare continuità a quello fatto fino adesso. Stiamo inseguendo le squadre davanti che stanno andando forte e dobbiamo proseguire così per raggiungerle". Ma sarà una sfida da ex? "No, non mi sento tanto un ex perché è passato tanto tempo. Ero giovane e ho indossato la maglia della Juve per pochi mesi, ma è comunque stata un'esperienza bellissima e che mi ha fatto crescere come calciatore e come uomo".



Candreva parla della soddisfazione di essere stato il primo acquisto targato Suning: "Ho sempre detto che sono orgoglioso di essere qui e sono orgoglioso di essere stato scelto da Suning come primo obiettivo. Stiamo costruendo un bel gruppo ma dobbiamo ancora migliorare. Ben vengano gli italiani ma siamo comunque un gruppo positivo che sta facendo bene".



Bocca cucita sull'offerta del Chelsea rifiutata dall'Inter ("Chiedete alla società" dice Candreva sorridendo), braccia aperte per Verratti: "Gli direi di venire qui, assolutamente sì. E' un giocatore di un'altra categoria, un campione con tanta esperienza internazionale".