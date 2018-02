Inter, Candreva: "Il Milan è ancora sotto di noi. Polemiche social? Ridiamo"

Antonio Candreva si scalda in vista del derby di domenica sera a San Siro. "Sarebbe un regalo per tutti noi e per i tifosi vincere, ci servirebbe dopo un periodo non facilissimo e per preparare finale di stagione al meglio" sottolinea l'esterno dell'Inter in esclusiva ai microfoni di Premium Sport.



L'ex Lazio non ha ancora segnato in questa stagione in campionato: "Comincia a darmi fastidio e turbarmi la casella gol a zero, ma non ci penso: mi auguro di riempirla presto, sarebbe bello farlo al derby ma per la squadra e per la vittoria di tutti, e per proseguire il cammino verso un posto in Champions League. L’anno scorso ho fatto due gol nelle due stracittadine ma non sono bastati per vincere".



"Il Milan è in un momento di grande entusiasmo e consapevolezza - prosegue Candreva - ma è ancora sotto di noi e vogliamo continuare così, non bisogna abbassare la guardia. Il derby è una partita a sé, il derby é diverso dalle altre gare anche se alla fine sono 3 punti. Però il derby è il derby, sappiamo di dover dare il 101 per cento".



La squadra di Spalletti è stata spesso criticata per il gioco: "Questo discorso va avanti dallo scorso agosto, noi conosciamo la nostra forza e le nostre qualità e forse abbiamo perso quella tranquillità che nelle prime partite ci ha contraddistinto: è necessario ritrovarla".



Il 31enne mostra quindi di non curarsi delle voci sulle spaccature nella rosa interista: "Noi ci facciamo grandi risate quando leggiamo che ci sarebbero tensioni tra di noi in spogliatoio, si sono dette cose che fanno ridere, a volte cattiverie, ma noi le cose esterne non le dobbiamo ascoltarle, non ci devono interessare e disturbare. Pensiamo al campo e siamo gente positiva, vogliamo raggiungere il nostro obiettivo, ha ragione il mister, dipende da noi e bisogna fare la corsa su noi stessi".



Quanto al suo, di futuro, Candreva è chiaro: "Ho sposato questo progetto, e io sono contento di stare in questo grandissimo Club a prescindere dalla Champions". I tifosi nerazzurri si augurano che sia lo stesso per Icardi: "Mauro è importante per noi, l'ha sempre dimostrato in questi anni, lo sanno tutti".