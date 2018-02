Inter, Candreva: "Fatti tanti danni, il destino in mano nostra"

Antonio Candreva, premiato miglior calciatore all'evento "Amici dei bambini", ha parlato del momento difficile dell'Inter: "Contro l'Udinese meritavamo di più ma siamo usciti sconfitti e forse abbiamo anche perso autostima, questi due mesi di difficoltà sono sotto gli occhi di tutti. Per fortuna anche le altre concorrenti a un posto in Champions League non corrono forte, il destino è nelle nostre mani".



L'esterno nerazzurro a volte è stato beccato dai tifosi per i cross sbagliati ma si difende: "Non sarei me stesso se facessi il compitino, voglio provare a fare qualcosa di difficile. Giocare come mezz'ala? Abbiamo da poco cambiato sistema di gioco. Chi sa giocare a pallone può adeguarsi, l’importante è avere i tempi di gioco".



Ora arriva la sfida contro il Bologna: "Squadra organizzata ma noi dobbiamo ripartire, abbiamo fatto già abbastanza danni in questi due mesi: adesso basta. I momenti bui ci sono sempre ma bisogna credere in se stessi".



Infine, sulla mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2018: "Non ci aspettavamo questo lutto sportivo, è un danno che abbiamo fatto al nostro Paese. È colpa di tutti perché abbiamo fatto una figuraccia".