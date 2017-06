Inter, Candreva e Icardi: "Che batosta, a casa a testa bassa"

Candreva e Icardi potevano essere gli eroi del giorno, alla fine sono quelli che tornano a casa con il rimpianto più grande perché i loro gol non sono serviti all'Inter. "Magari potevamo essere più lucidi, ma sul 2-0 abbiamo subito poco - spiega Candreva a Inter Channel -. Solo due disattenzioni su corner hanno portato al pareggio. Siamo amareggiati, delusi... Mancano delle partite, dobbiamo dimostrare che siamo ancora vivi, non è perso nulla. Pensiamo subito alla Fiorentina, c'è da ricaricare le pile: è una bella batosta. Oggi, rispetto all'ultima partita e mezza, la prestazione c'è stata".



"Andiamo a casa a testa bassa - ammette Icardi -, prendere un gol così... Siamo amareggiati. Nello spogliatoio avevamo deciso di agire in ripartenza per chiudere la partita e non siamo riusciti a segnare il 3-0. Dobbiamo migliorare su questo aspetto, perché le chance di chiuderla le abbiamo avute. Proveremo a fare il nostro meglio fino alla fine, oggi abbiamo fatto una buona partita e lo spirito si è visto. Dobbiamo vincere da qui alla fine. A volte siamo presuntuosi: pensiamo che tutto sia facile, ma non è così. Anche gli altri sono bravi e dobbiamo lavorare più duro".