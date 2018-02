Inter, "Cancelo si è sfogato in allenamento ed è stato punito col Crotone"

Negli scorsi giorni Tuttosport aveva rivelato che dietro all'esclusione iniziale di Joao Cancelo con il Crotone c'erano motivi disciplinari. Ora O Jogo scende ancora più nei dettagli.



Secondo quanto scrive il quotidiano portoghese giovedì scorso il laterale dell'Inter è stato protagonista di un pesante sfogo in allenamento perchè provato a sinistra tra gli 11 titolari (a destra c'era D'Ambrosio): da qui la decisione di Spalletti che per punizione ha mandato il 23enne in panchina.



Del resto nel prepartita della sfida del Meazza il giocatore, arrivato dal Valencia in prestito con diritto di riscatto, ha ammesso che preferisce il ruolo di esterno di destra: "Giocare a sinistra può condizionare la mia prestazione ma cerco di dare il massimo in ogni zona del campo". E in quella posizione Cancelo è entrato al posto di Dalbert...