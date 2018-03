Inter, Cancelo: "Il derby non si gioca, si vince"

"Come si dice anche in Portogallo, i derby non si giocano: si vincono". Joao Cancelo, a quattro giorni dalla stracittadina, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport lancia il grido di battaglia dell'Inter.



La sfida con il Milan si preannuncia ancora più difficile visto il momento di forma dei rossoneri: "Credo che Gattuso stia facendo un ottimo lavoro. Ho visto qualche loro partita, sono migliorati in difesa e sono più compatti. Il Milan ha tanta forza e continuità in mezzo al campo, sono una buona squadra".



"Noi siamo una grande squadra - prosegue il laterale portoghese - e cercheremo di vincere. Abbiamo un gruppo per poterci qualificare in Champions. Ci vorrà lavoro, è facile parlare ma dobbiamo dimostrarlo in campo con i fatti".



Il 23enne dopo diverse panchine sembra essere diventato un punto fermo della squadra nerazzurra: "Non si tratta di egoismo ma nessun giocatore è contento quando non gioca. Non ero deluso perché non giocavo, ero deluso con me stesso. Ora è arrivato il momento. Credo di aver sfruttato l’occasione e cerco di dare tutto per la squadra. Ho imparato tante cose da Spalletti e gli sono grato, è strong, fa lavorare molto e cerca sempre di proporre un buon calcio".



Chiusura dedicata ai due cani Prince e Tyson: "Sono come i miei figli, vivono a Barreiro e mi mancano moltissimo. Può sembrare assurdo ma darei la mia vita per loro".