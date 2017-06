Inter, Cambiasso: "Chi perde le finali di Champions è la Juve"

Esteban Cambiasso magari non voleva provocare. Al massimo è stato provocato. Nell'intervista concessa a Marca, l'ex centrocampista dell'Inter è stato stuzzicato su un argomento scottante con questa domanda: "Gli italiani diventano piccoli piccoli nelle finali di Champions?". E lui ha risposto così: "No, l'unica che ha perso tutte le finali giocate contro le squadre spagnole è la Juve. L'Inter ha giocato una finale e l'ha vinta, il Milan è stato più volte campione. Il calcio è bello perché permette tante analisi: la gente tende a sperare l'aspetto fisico da quello psicologico, ma non c'è peggiore stanchezza che quella mentale. Non è che uno si è allenato male. Se hai il pallone, corri felice e ti stanchi mano: al Real incide l'atteggiamento, non è un caso che vincano così tante Champions".



Cambiasso ha poi parlato dell'Inter del Triplete: "Giocavamo uniti, tutti remavamo dalla stessa parte nonostante le tante nazionalità differenti. Tra l'altro, molti erano stati scartati da alcune big. Ma avevamo in panchina un tecnico molto ambizioso. Volevamo vincere la coppa e l'abbiamo vinta. Credevamo in noi stessi, per questo riuscivamo a ribaltare tutto anche nei momenti più duri".