Inter, calendario amico: 5 match 'agevoli' prima del derby

Arrivare al derby del 15 ottobre a punteggio pieno: un sogno non impossibile. L'Inter di Luciano Spalletti, come ricorda il Corriere dello Sport, sulla carta ha un calendario favorevole da qui alla stracittadina. I nerazzurri affronteranno nell'ordine Spal a San Siro, Crotone e Bologna in trasferta, Genoa al Meazza e Benevento al Vigorito.



Impegni non proibitivi anche se le insidie sono sempre dietro l'angolo, sopratttutto nel nostro campionato. tuttavia il club di Corso Vittorio Emanuele, galvanizzato dalle vittorie contro Fiorentina e Roma, ha le capacità tecniche per fare l'en plein e provare così lo scatto nei piani altri della classifica approfittando magari degli impegni europei soprattutto di Juve, Roma e Napoli.



Nella sua storia ultracentenaria solo una volta l'Inter ha raccolto 7 vittorie consecutive in avvio di Serie A, nel 1966-67: nel 2016-17 Mancini era arrivato a 5. Tocca a Spalletti provare a infrangere questo record e lanciare un segnale alle rivali.