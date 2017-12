Inter, buona risposta degli investitori sul bond

Dopo l'annuncio di tre giorni fa, l'Inter aggiorna sull'andamento del bond da 300 milioni di euro con scadenza 2022 emesso per prorogare di tre anni la scadenza del debito contratto nel 2015 da Erick Thohir con Goldman Sachs (ma non solo: perché, come recita il comunicato nerazzurro, migliorerà la flessibilità finanziaria del Gruppo con una struttura finanziaria che gli permetterà di raggiungere i propri obiettivi a medio e lungo termine).



Nel giorno in cui Standard & Poor’s ha assegnato al bond nerazzurro un rating preliminare di BB- (usuale per bond acquistati da fondi specializzati con un grado di rischio accettabile) con outlook stabile, il club fa sapere che la domanda è doppia rispetto all'offerta e che è il primo bond di una squadra di calcio italiana sottoscritto da investitori istituzionali esteri sui mercati finanziari internazionali.