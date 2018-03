Inter, Brozovic: "Nessun rapporto con Wanda Nara"

Mauro Icardi e Wanda Nara l'hanno già fatto, adesso anche Marcelo Brozovic è pronto a rivolgersi al tribunale. Il capitano nerazzurro e sua moglie, lo scorso 27 febbraio, annunciarono di aver avviato la battaglia legale per smentire a gran voce "l'inesistente scandalo sessuale in casa Inter" che era esploso sui social network e mai comprovato dai fatti.



Così Brozovic, attraverso il suo legale Danilo Buongiorno "contesta e smentisce in modo assoluto le notizie false diffuse nei giorni scorsi online e su alcune testate giornalistiche italiane attinenti Wanda Nara, moglie del compagno di squadra Mauro Icardi". L'avvocato chiarisce: "Non c'è stato mai alcun rapporto, o altro, tra Brozovic e la signora Nara. Brozovic vuole fare chiarezza sui responsabili che hanno messo in dubbio la propria correttezza morale e professionale". Annunciate querele.