Inter, Brozovic ad Appiano con tre giorni d'anticipo

Marcelo Brozovic ha sopreso tutti. Il centrocampista croato era atteso dall'Inter tra tre giorni (dopo i Mondiali in Russia conclusi il 15 luglio) e invece si è presentato prima ed è già al lavoro ad Appiano Gentile. "Scusate, sono in anticipo?" ha scritto ironicamente il mediano sui profili social del club dove è immortalato mentre fatica nel centro sportivo nerazzurro. Una buona notizia per Spalletti che può contare su un giocatore molto motivato.