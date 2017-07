Inter-Borja Valero, ufficiale: Spalletti, eccoti il "timbro"

Il "timbro". Luciano Spalletti ha usato questo termine per definire Miguel Borja Valero, ultimo acquisto nerazzurro e terzo colpo del mercato dopo Padelli e Skriniar. Il tecnico ha fatto anche la traduzione: l'ex centrocampista della Fiorentina ha la straordinaria capacità di mettere in ogni allenamento e in ogni partita lo stesso impegno. "Considerando gli ultimi anni, uno così serviva".



Già, il punto fondamentale è proprio questo: nell'ufficializzare Borja Valero l'Inter ne ripercorre la carriera e quello che scopri è che a 32 anni ha vinto un Europeo Under 19 con la nazionale spagnola e un campionato con la maglia del Real Madrid nel 2007, giocando una partita. Tutto il resto non emerge, perché al di là dei numeri e dei successi, è in campo che Borja Valero può fare la differenza.



Continuità di rendimento, innanzitutto. Poi visione di gioco, qualità nel palleggio e duttilità: Spalletti ha in mente di farlo giocare soprattutto trequartista nel 4-2-3-1, almeno inizialmente, lasciando Gagliardini e uno tra Brozovic e Kondogbia davanti alla difesa, aspettando magari rinforzi di mercato in quella posizione. Ma non è escluso che sia proprio Borja Valero a "retrocedere" di qualche metro come ha già fatto alla Fiorentina, soprattutto nell'ultima stagione.



Non è un goleador, ma difficilmente sbaglia la scelta e per questo sa essere determinante in fase offensiva, oltre a dare sempre una mano in copertura: di tutti i giocatori elencati nessuno ha le sue caratteristiche, non le ha neppure Joao Mario, ammesso che il portoghese resti. L'Inter ha pagato Borja Valero appena 7 milioni tra parte fissa e bonus e la possibilità che sia un top player low cost è molto alta.