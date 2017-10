Inter, Borja Valero: "Siamo stati sottovalutati. Napoli non imbattibile"

A un giorno dal big match del San Paolo contro il Napoli, Borja Valero si confessa al Corriere dello Sport. Ecco le principali dichiarazioni del centrocampista dell'Inter.



"Dicono che giochiamo male? Magari queste critiche durassero fino alla fine (sorride, ndr)... Non so se sia vero o no perché ognuno ha la sua opinione, il suo modo di vedere il calcio. Di certo però fare 7 vittorie e 1 pareggio in 8 giornate non è semplice. Soprattutto per una formazione come la nostra che rispetto al passato è stata rinnovata e ha grandi margini di crescita. Tutti hanno giudicato negativo il nostro mercato perché non sono arrivati i grandi nomi che qualcuno si aspettava. Forse siamo stati sottovalutati e per certi versi è stato un bene".



"Diffidenza nei miei confronti al momento dell'arrivo in nerazzurro? Nella mia carriera ho imparato a leggere poco i giornali. Ognuno ha la sua opinione ed è giusto rispettarla. Io spero solo di aver fatto ricredere una parte di coloro che non mi stimavano e mi auguro che a fine stagione si siano ricreduti anche tutti gli altri".



"Spalletti ha dato una spinta decisiva alla squadra in questo inizio di campionato. E’ un tecnico molto particolare perché ha una personalità forte e si fa capire fin dall’inizio: ti sa trasmettere le sue idee e ti mette in condizione di rendere al massimo. Per un calciatore è... tanta roba"



"Il Napoli ha una manovra fluida e rapida, un possesso palla verticale e segna tanto. Vedere una loro gara è attraente e divertente: giocano il miglior calcio della Serie A. In Champions il City ha fatto le cose per bene perché ha una squadra composta da fuoriclasse. Guardiola ci ha fatto capire che la squadra di Sarri non è imbattibile, ora sta a noi approfittare delle situazioni favorevoli".



"Alla nona giornata è troppo presto per parlare di scudetto, ma le partite importanti sono utili per misurarsi, per farti capire dove puoi arrivare. Uscire da Napoli con la vittoria, sarebbe importante psicologicamente. Dobbiamo rimanere tranquilli e consapevoli che solo due mesi fa non c’era grande fiducia attorno a noi. Passo dopo passo andremo avanti e speriamo solo di aver imboccato una bella strada. Non mi piace mettermi nello zaino del peso in più rispetto a quello che c’è già. Creare maggiori aspettative non dà nessun vantaggio. Anzi... Firmerei per portare l'Inter in Champions, come lo vedremo alla fine".